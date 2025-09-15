Óscar de la Hoya se burla de Canelo tras derrota con Crawford

La derrota de Saúl "Canelo" Álvarez del pasado 13 de septiembre en Las Vegas ante Terence Crawford generó miles de críticas y ataques en redes sociales, ya que el tapatío perdió pese a que su rival subió dos categorías para concretar el pleito.

Entre los comentarios negativos destacó el del expromotor Óscar de la Hoya, quien aprovechó la ocasión para burlarse del boxeador mexicano en redes sociales.

¿Qué dijo Óscar de la Hoya sobre Canelo?

En su cuenta de Instagram, De la Hoya compartió un polémico video tras el combate. En él aparece portando una camiseta con la frase "Eat more meat" (come más carne), en alusión al caso de dopaje que enfrentó Álvarez hace algunos años.

"Se los dije, idiotas, ¿qué acaban de ver? Sólo hablo de los hechos", expresó con tono sarcástico, mientras se reía frente a la cámara.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La publicación desató también críticas hacia De la Hoya, con comentarios de usuarios que reprobaron su actitud: "El peor enemigo de un mexicano es otro mexicano", escribieron algunos.

Te puede interesar: