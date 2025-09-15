logo pulso
Destacada actuación de atletas potosinos

Surgen los ganadores del campeonato de apertura 2025-2026

Por Romario Ventura

Septiembre 15, 2025 03:00 a.m.
A
Destacada actuación de atletas potosinos

La Asociación de Atléticos del Estado de San Luis Potosí y la Liga Municipal de Atletismo de San Luis llevaron a cabo este sábado el campeonato de apertura 2025-2026 “Juntos por el Atletismo de San Luis Potosí”, teniendo como sede la Unidad Deportiva Universitaria (UDU).

El evento reunió a una destacada participación de atletas provenientes de municipios como Matehuala, Rioverde, Villa de Pozos, Soledad y San Luis capital, quienes defendieron los colores de sus equipos con gran esfuerzo, buscando un lugar en lo más alto del pódium.

Dejando los siguientes resultados en las diferentes pruebas y categorías: En los 100 metros planos, en la categoría Libre, en la rama varonil, 1. Johan Avilez, Cholos, 11’07’’; 2. Raúl Puente, Dalias Team, 11’’14; 3. Pedro Martínez, Cholos, 11’’39. Categoría Sub18 femenil, 1. Camila Rodríguez, D.H, 14”89; 2. Victoria Collado, D.H, 15”48; 3. Hanna Rodríguez. D.H, 22”81. Sub 18 varonil, 1. Dalik Matus, Halcones, 12”20; 2. Emiliano Cordiva, D.H, 12”45; 3. Hugo García, Dalias, 13”62.

La prueba de los 50 metros planos, Infantil especial, en la rama femenil, 1. Regina Cortés, Dejando Huella, 8’’86; 2. Isabela García, Halcones, 9’’57; 3. Ximena García Campos, Halcones, 10’’23. Lanzamiento de disco, en la categoría Infantil menor, en la rama femenil, 1. Vanessa Robles, Arias, 11.28 metros; en la rama varonil, 1. Axel Bautista, Arias, 17.12; 2. Bibiano García, Arias, 16.61; 3. Juan Pérez, Arias, 12.81 metros.

SLP

Romario Ventura

Surgen los ganadores del campeonato de apertura 2025-2026

