Oscar Piastri lucha por mantener liderato en la F1 tras carrera en EE.UU.

AUSTIN, Texas, EE.UU. (AP) — Oscar Piastri probablemente no saldrá de Texas lo suficientemente rápido.

El líder del campeonato de Fórmula Uno de McLaren ciertamente no fue muy rápido el domingo en el Circuito de las Américas, ya que su compañero de equipo y rival por el título, Lando Norris, y Max Verstappen, de Red Bull, redujeron significativamente su ventaja de puntos en el Gran Premio de Estados Unidos.

Verstappen ganó por tercera vez en cuatro carreras y Norris terminó segundo. Piastri tuvo un decepcionante quinto lugar.

Lo que parecía un final de control de crucero hacia su primer campeonato de carrera durante el verano ahora se perfila como una posible lucha de infarto en las últimas cinco carreras de la temporada, comenzando el próximo fin de semana en Ciudad de México.

Piastri todavía lidera a Norris por 14 puntos y a Verstappen por 40, pero ya nada se siente cómodo.

"Preferiría estar donde estoy que en el lugar de los otros dos, pero obviamente este fin de semana no fue lo que quería o esperaba", expresó Piastri.

Su miseria comenzó el sábado cuando chocó con Norris en la primera curva de la carrera sprint y dejó fuera a ambos autos. Verstappen ganó el sprint, subrayando el percance entre compañeros de equipo que se produjo en la primera carrera después de un roce en la primera vuelta en Singapur que había aumentado la tensión interna.

Piastri comenzó el domingo en sexto lugar pero solo avanzó una posición. El 1-2 de Verstappen y Norris hizo que fuera la cuarta carrera consecutiva en la que Piastri ha perdido puntos frente a ambos pilotos.

Verstappen ha reducido un déficit de 104 puntos a 40 en solo cuatro carreras. Eso incluye el Gran Premio de Azerbaiyán cuando Piastri chocó en la primera vuelta.

"Max y Red Bull han encontrado mucho ritmo desde el receso de verano. Vimos destellos de eso al inicio del año, pero ha sido consistente desde entonces", comentó Piastri.

El piloto autraliano dijo antes de la carrera que no esperaba que el equipo favoreciera a ninguno de los dos para el campeonato en el tramo final de la temporada. Le preguntaron de nuevo después de su mala carrera el domingo.

"No lo creo. Estamos increíblemente igualados y ambos dijimos que queremos una oportunidad para intentar luchar por el campeonato porque lo merecemos", dijo Piastri a Sky Sports. "Creo que está demasiado cerrado como para empezar a elegir a uno u otro."

El director del equipo McLaren, Andrea Stella, dijo que el equipo debería disfrutar la oportunidad de luchar por un campeonato de pilotos.

"Es un privilegio estar allí, tenemos el ritmo para estar allí. Se trata de ejecución, de creer en ello y nosotros creemos", manifestó Stella. "Nunca queremos perder la alegría de hacer eso. La tensión es parte del juego."