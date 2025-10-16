logo pulso
Ace Frehley, guitarrista original y fundador de Kiss, muere a los 74 años

Ace Frehley, guitarrista original y fundador de Kiss, muere a los 74 años

Osmar Olvera nominado a Atleta del Año por World Aquatics

Osmar Olvera se destaca como nominado al premio Atleta del Año en clavados, compitiendo con destacados clavadistas a nivel mundial.

Por El Universal

Octubre 16, 2025 05:41 p.m.
A
Osmar Olvera nominado a Atleta del Año por World Aquatics

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El clavadista mexicano Osmar Olvera fue nominado al premio Atleta del Año que entrega World Aquatics. El oriundo de la Ciudad de México ha vivido un gran 2025 y prueba de ello es que el máximo órgano rector del deporte acuático lo considere a tan prestigiado reconocimiento.

Olvera de 21 años está nominado su disciplina -los clavados- junto al australiano Cassiel Rousseau, el ucraniano Oleksii Sereda y los chinos Yuan Cao y Zongyuan Wang a quienes el mexicano derrotó en el Mundial de Deportes Acuáticos de Singapur en el trampolín individual de tres metros.

En 2025 Olvera ha conquistado un par de oros y cinco platas entre el Mundial de Singapur y la Copa Mundial de Clavados que se celebró en Guadalajara y posteriormente en Canadá. Las preseas contabilizan su participación individual y las participaciones en equipo junto a Juan Celaya y en la categoría mixta junto a Alejandra Estudillo, Randal Willars y Zyanya Parra.

Las votaciones, según la cuenta de X @olimpismomex, se dieron a través de las historias de Instagram de World Aquatics y se cerraron ayer. El resultado del premio se dará entre las votaciones recabadas en la red social mencionada, así como el criterio de un jurado determinado para nombrar al mejor clavadista del 2025.

Olvera sería el primer atleta de todo el continente americano en ser reconocido con esta distinción y se impondría al chino Cao Yuan, quien ha ganado este reconocimiento en tres ocasiones.

SLP

El Universal

