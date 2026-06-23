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Osuna se viste de héroe con los Rangers

Por AP

Junio 23, 2026 03:00 a.m.
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Osuna se viste de héroe con los Rangers
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      MIAMI.- Brandon Nimmo conectó tres imparables y recibió una base por bolas, el mexicano Alejandro Osuna pegó un doble productor que puso a su equipo por delante y los Rangers de Texas vencieron a los Miami Marlins 4-3 la noche del lunes.

      El dominicano Ezequiel Durán conectó un cuadrangular y Joc Pederson pegó dos sencillos por los Rangers en el primer juego de una gira de 10 partidos.

      La derrota puso fin a la racha de ocho victorias consecutivas de los Marlins en casa.

      Por segunda vez en dos semanas, el Tartan Army hizo sentir su presencia en un juego de Grandes Ligas en el que participaron los Rangers. Aficionados de Escocia están en Miami para el partido de la selección nacional en el Mundial contra Brasil el miércoles y muchos asistieron al primer juego de la serie el lunes, elevando la asistencia a 20.008. El ambiente animado en las gradas, incluido el popular cántico "No Scotland, No Party", se pareció al juego Rangers-Medias en Fenway Park el 14 de junio.

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      Nimmo conectó un doble ante el relevista de los Marlins Calvin Faucher (4-4) para abrir la octava entrada y Jake Burger siguió con una base por bolas. Luego Osuna pegó, con un out, una línea al jardín derecho que impulsó a Nimmo y rompió el empate 2-2. Burger avanzó a tercera y anotó a toda velocidad con el elevado de sacrificio del venezolano Elias Díaz.

      Robby Ahlstrom (2-0) lanzó una séptima entrada perfecta para llevarse la victoria.

      El primer juego de la serie también marcó el regreso del exmanager de los Marlins Skip Schumaker, ahora al mando de los Rangers.

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