Otro ridículo de la Liga de Balompié; partido de cuartos de final no se realizó

La última de la Liga de Balompié Mexicano. El juego entre el Atlético Veracruz y Jaguares de Jalisco, por los cuartos de final del torneo, no se disputó, ¿por qué?

Resulta que al juego llegaron árbitros que no eran profesionales, ni estaban registrados en la Liga; los jugadores del Jaguares tampoco estaban registrados en la Liga, ni había ambulancias y lo más ridículo, ni siquiera la cancha contaba con las medidas reglamentarias.

Por eso razón, el Atlético Veracruz se negó salir al campo, lo que haría que perdieran el juego por default. Pero, esto no acaba ahí.

Según el jugador, Manuel López Mondragón, Víctor Montiel, dueño de la LBM, les había asegurado que ellos iban a avanzar a las semifinales.

El exjugador se la Liga MX, explicó en Twitter: "Llegamos nos presentamos, calentamos el partido era a las 12 del día, Víctor Montiel nos aseguró que el partido lo teníamos ganado reglamentariamente. Firmó un documento y un video donde él asegura que tenemos razón, y que teníamos el pase asegurado. Nosotros hemos actuado en base a lo que nuestra patrona nos ha dicho siempre, actuar de la manera mas profesional posible y esto no está cerca de serlo".

Hasta el momento no se sabe quién avanzará a semifinales.