Pachuca se queda con el tercer lugar

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Pachuca Femenil cerró su participación en la Concacaf W Champions Cup conquistando el tercer lugar del certamen luego de imponerse con autoridad 3-0 sobre Gotham FC. Las Tuzas resolvieron el encuentro con doblete de Charlyn Corral y una anotación de Aline Gomes, resultado que les permitió subir al podio del torneo internacional.

Pachuca mostró una versión mucho más sólida y agresiva respecto a la semifinal y rápidamente tomó el control del encuentro ante un Gotham FC que nunca encontró la manera de contener los ataques hidalguenses. El equipo mexicano respondió con intensidad desde el arranque y mantuvo el ritmo durante prácticamente todo el partido.

A Charlyn Corral poco le importó que se tratara del juego por el tercer puesto y salió con mentalidad goleadora al marcar dos de las anotaciones con las que Pachuca construyó la victoria. Aline Gomes completó la goleada con el tercer tanto de la noche.

Óscar Torres también asumió el encuentro con máxima seriedad desde el banquillo. El entrenador de las Tuzas mandó a su mejor once disponible y vivió el partido con intensidad consciente de que el equipo no podía despedirse del torneo con otra derrota.

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Las futbolistas le respondieron rápidamente al técnico y desde los primeros minutos inclinaron el juego hacia el arco rival mediante presión alta, circulación rápida y constantes llegadas sobre el último tercio. Gotham FC intentó reaccionar durante algunos lapsos, pero nunca logró encontrar claridad ofensiva para cambiar el rumbo del partido.

A pesar del marcador, el equipo estadounidense no dejó de competir e intentó reducir distancias hasta los minutos finales. Sin embargo, Pachuca mantuvo la intensidad hasta el tiempo agregado y todavía generó oportunidades para construir una diferencia todavía más amplia.