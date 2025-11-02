Pachuca y Chivas se enfrentan en la lucha por la Liguilla
Ambos equipos se disputan un puesto en la fase final del torneo
CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La Jornada 16 cierra con un emocionante duelo entre los Tuzos del Pachuca y las Chivas Rayadas del Guadalajara. Ambos equipos llegan a la Bella Airosa con la misión de seguir peleando por su lugar en la Liguilla del Apertura 2025.
El cuadro blanquiazul consiguió un sorprendente empate (2-2) frente al Toluca en el Nemesio Diez, resultado que les permite seguir soñando con poder hacerse de ese sexto lugar que da pase directo a la fiesta grande del futbol mexicano.
Los Tuzos están de fiesta porque celebran sus 133 años de existencia, así que para festejar de mejor manera estarán buscando la victoria frente al Rebaño con el fin de no despegarse de la sexta posición. De momento marchan en la octava posición con 22 puntos, a uno de la plaza deseada.
Chivas tiene una historia similar a la de Pachuca, ya que también tienen en la mira meterse a la liguilla de forma directa, siendo su objetivo terminar en la posición seis de la clasificación. Hasta este punto, el Rebaño es dueño de ese lugar con 23 unidades, por lo que este duelo es de suma importancia.
En su partido pasado, los rojiblancos golearon 4-1 al Atlas, donde Armando González brilló por anotar su primer triplete como profesional. Esta victoria fue la cuarta en sus últimos cinco partidos para seguir de lleno en la pelea por un lugar en la fase de eliminación del Apertura 2025.
Horario y transmisión para ver EN VIVO el Pachuca vs. Chivas
Día: domingo 2 de noviembre
Horario: 19:00 horas del centro de México
Transmisión: Caliente TV y Fox
