"Paco" Jémez revela quiénes son sus consentidos

Aunque "Paco" Jémez no dejó el mejor recuerdo en el Cruz Azul, algunos de los jugadores que ahí dirigió sí lo hicieron en él.

Para el estratega español, hay específicamente dos elementos celestes cuyo nivel y estilo de juego no desentonarían con el día a día en el futbol de Europa.

"Rafael Baca podría jugar sin ninguna duda en España, sería titular en el Rayo Vallecano; tiene nivel suficiente. Otro sería Jesús Corona; para mí, es un portero con calidad extraordinaria", consideró.

El director técnico del conjunto de Vallecas lamentó que los privilegios económicos de los que gozan los jugadores en la Liga MX terminen por impedir su brinco al viejo continente.

"El futbol mexicano paga muy bien y para traerlos de México a Europa, tienes que pagarle muy bien. Yo he intentado traer futbolistas que tuve en Cruz Azul, tanto el año pasado para Las Palmas, como ahora con el Rayo, y nos ha sido imposible porque el dinero que están cobrando en México aquí no se les puede pagar", detalló.