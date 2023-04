Padres se lleva el primero de la serie en México ante Giants

A-AA+



CIUDAD DE MÉXICO, abril 29 (EL UNIVERSAL).- Los batazos nunca dejaron de tronar y la registradora timbró cuantas veces quisieron Padres y Giants. El Estadio Alfredo Harp Helú de la Ciudad de México vivió un auténtico festival de cuadrangulares entre los rivales del Oeste de la Liga Nacional.

El primer juego de la México City Series fue para San Diego, que se impuso 16-11 a San Francisco en un choque de volteretas y jonrones que pusieron sabor a la primera serie en la historia de la Major League Baseball (MLB) en la capital.

Previo al juego en el infierno de los Diablos Rojos del México, el expitcher mexicano, Sergio Romo, declaró para EL UNIVERSAL Deportes que añoraba una fiesta mexicana para que las Grandes Ligas se llevaran un "buen sabor" de la afición mexicana... En más de tres horas no defraudaron al "Mechón".

Cada que un fraile se ponía el sombrero de mariachi para celebrar su cuadrangular, la fanaticada, en su mayoría de San Diego, hizo vibrar el infierno de la capital. Cuando la pelota no volaba, la música y el mariachi hicieron lo suyo; juego de luces, pirotecnia, cerveza, nada faltó en el Big Show mexicano.

Los de la Bahía tuvieron una ventaja de tres carreras luego de su rally de seis en el cuarto episodio, pero no fueron suficientes para doblegar a la novena de San Diego, que fue local en el AHH.

Nelson Cruz, Juan Soto, Xander Bogaerts, Fernando Tatís Jr. y Manny Machado (2) pegaron de cuatro esquinas y dejaron tendidos a unos Giants que se mantienen con récord perdedor. El duelo de cuadrangulares fue para los de "tabaco y oro".

Por San Francisco, Brandon Crawford, LaMonte Wade Jr, Mitch Haniger, Blake Sabol, David Villar, pegaron cuadrangulares en un juego que se convirtió en una imitación del Home Run Derby; en total fueron 11 vuelacercas entre los dos equipos.

Las emociones se miden en hits y fueron un total de 30 imparables (17 para San Diego) que dejaron satisfechos a una afición mexicana que este domingo volverá a vibrar con la pelota de las Grandes Ligas.

Al ritmo de Lets go Padres, Nicholas Martínez bajó la cortina y apuntó la victoria para los Frailes; mañana en el montículo va Yu Darvish por los "locales" y Alex Cobb por San Francisco.