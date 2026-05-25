Palacios gana plata en aguas abiertas

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La delegación de San Luis Potosí continúa sumando resultados positivos dentro de la Olimpiada Nacional 2026, luego de que la nadadora Paloma Palacios Rosas conquistara la medalla de plata en la disciplina de aguas abiertas.

La atleta potosina, perteneciente a la categoría 14-15 años, logró subir al podio nacional tras una destacada participación en la prueba de 5 kilómetros, celebrada en la playa Bucerías, ubicada en el municipio de Bahía de Banderas, considerado uno de los principales destinos de la Riviera Nayarit.

Con gran resistencia y determinación, Paloma Palacios Rosas se mantuvo entre las mejores competidoras de la prueba para asegurar la medalla de plata y aportar una nueva presea para la representación potosina.

La actividad de natación en aguas abiertas continuará durante los próximos dos días, con la expectativa de que la delegación de San Luis Potosí siga incrementando su cosecha de medallas y continúe escalando posiciones dentro del medallero nacional de la Olimpiada Nacional 2026.

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