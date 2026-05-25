logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

"FJORD" PALMA DE ORO DE CANNES

Fotogalería

"FJORD" PALMA DE ORO DE CANNES

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Palacios gana plata en aguas abiertas

La nadadora potosina destacó en la prueba de 5 kilómetros

Por Romario Ventura

Mayo 25, 2026 03:00 a.m.
A
Palacios gana plata en aguas abiertas
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La delegación de San Luis Potosí continúa sumando resultados positivos dentro de la Olimpiada Nacional 2026, luego de que la nadadora Paloma Palacios Rosas conquistara la medalla de plata en la disciplina de aguas abiertas.

      La atleta potosina, perteneciente a la categoría 14-15 años, logró subir al podio nacional tras una destacada participación en la prueba de 5 kilómetros, celebrada en la playa Bucerías, ubicada en el municipio de Bahía de Banderas, considerado uno de los principales destinos de la Riviera Nayarit.

      Con gran resistencia y determinación, Paloma Palacios Rosas se mantuvo entre las mejores competidoras de la prueba para asegurar la medalla de plata y aportar una nueva presea para la representación potosina.

      La actividad de natación en aguas abiertas continuará durante los próximos dos días, con la expectativa de que la delegación de San Luis Potosí siga incrementando su cosecha de medallas y continúe escalando posiciones dentro del medallero nacional de la Olimpiada Nacional 2026.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Mohamed Salah lloró en su despedida tras nueve años en Liverpool
      Mohamed Salah lloró en su despedida tras nueve años en Liverpool

      Mohamed Salah lloró en su despedida tras nueve años en Liverpool

      SLP

      AP

      El delantero egipcio destacó por sus récords goleadores y su aporte en títulos de Premier League y Champions.

      Como clasifica a Liga de Campeones tras histórica temporada en Serie A
      Como clasifica a Liga de Campeones tras histórica temporada en Serie A

      Como clasifica a Liga de Campeones tras histórica temporada en Serie A

      SLP

      AP

      Cremonese desciende tras derrota ante Como; Napoli y Roma aseguran puestos en Champions.

      Pep Guardiola se despide del Manchester City tras 10 años
      Pep Guardiola se despide del Manchester City tras 10 años

      Pep Guardiola se despide del Manchester City tras 10 años

      SLP

      AP

      El entrenador catalán deja el club tras 17 trofeos y récords que marcaron una era en el fútbol inglés.

      Chicharito entrega número 14 a Hormiga González en video emotivo
      Chicharito entrega número 14 a Hormiga González en video emotivo

      Chicharito entrega número 14 a Hormiga González en video emotivo

      SLP

      EFE

      El exdelantero Javier Hernández usa inteligencia artificial para despedirse y entregar el número 14 a su excompañero.