Panamá se prepara para enfrentar a México

Tomas Christiansen, director técnico de la selección de Panamá, asegura que enfrentarán el juego con toda la seriedad posible, no obstante, reconoce que no tenían pensado que este miércoles se medirían ante el Tricolor que se prepara de cara a los Juegos Olímpicos.

Aunque es un partido organizado por la empresa Soccer United Marketing (SUM), la Federación Mexicana de Futbol (FMF) logró que pudiera servir como preparación para el representativo Sub-23.

"Lo importante es pensar en Panamá, lo que tenemos que hacer", afirma el estratega danés de los canaleros. "Cuando salió el partido con México, no pensamos que sería la Sub-23, pero lo vamos a afrontar. Tienen mucha calidad, sea el equipo que sea, e intentaremos sacar el mayor provecho posible".

Lo que sí reconoce el europeo es que la duda sobre quién estará al frente del equipo mexicano le complica la tarea previa, más allá de que es muy obvio que Gerardo Martino será quien entrene al equipo.

"Vamos a ver quién será el entrenador mañana, si el 'Tata' Martino o Jaime Lozano, lo cual me ha complicado el estudio, pero no es una falta de respeto que ellos jueguen con la Sub-23", aclara. "La Federación de Panamá ya sabía lo que firmaron".

Eso sí, aunque faltan pocos días para la Copa de Oro, Christiansen adelanta que él también echará mano de algunos suplentes.

"Voy a poner a jugadores que no han estado actuando regularmente", adelanta. "Vamos a intentar hacer nuestro juego, sabiendo las características que puede tener la Selección de México, y lo importante es competir".