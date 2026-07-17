Papá de Gilberto Mora llega a Xolos

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México.- El papá de Gilberto Mora se integrará al cuerpo técnico de Sebastián "El Loco" Abreu en los "Xolos" de Tijuana. El exfutbolista Gilberto Mora Olayo será un refuerzo para el torneo Apertura 2026 del balompié mexicano, después de que en el certamen pasado la escuadra fronteriza quedó eliminada sin la posibilidad de Liguilla.

En una entrevista para los micrófonos de Claro Sports, "El Loco" Abreu confirmó que Mora Olayo será parte de su proyecto deportivo, donde podrá seguir de cerca a su hijo en su regreso a las canchas tijuaneses, tras la eliminación de México en la Copa del Mundo de 2026: "Incorporamos al cuerpo técnico a Gil Mora. A la ´magia´ porque él era la ´magia´ de verdad. Después vino ´Gilito´, pero el de la ´magia´ de verdad era el papá", reveló el estratega.

Antes de integrarse al cuerpo técnico de Abreu, Gilberto Mora Olayo trabajaba como entrenador en las fuerzas básicas del club.

"Tiene una vasta trayectoria en fuerzas básicas. Nos permite conocer a detalle lo emocional, la personalidad y las características de los jugadores para saber dónde pueden ser mejor subrayados", enfatizó el estratega. El camino de los "Xolos" de Tijuana en el Apertura 2026 empezará este jueves, 16 de julio, en el Estadio Caliente. La escuadra fronteriza recibirá a Tigres con el deseo de empezar con el pie derecho y sumar sus primeros puntos en el torneo.

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¿"MORITA" JUGARÁ

EN EL ARRANQUE

DEL APERTURA 2026?

Pese a que ya se integró a los entrenamientos de los "Xolos" de Tijuana, después de su participación en el Mundial de 2026, Gilberto Mora no estará disponible para el encuentro más inmediato de la escuadra fronteriza. De acuerdo con Sebastián Abreu, "viene de 10 días de descanso para absorber todo lo vivido, y necesitamos una introducción de tres días para poder pensar en tenerlo disponible para el partido contra León".

El duelo contra León corresponde a la segunda jornada del torneo Apertura 2026, mismo que se disputará el próximo 24 de julio.