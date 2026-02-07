Para Italia, oro y récord en 3,000m del patinaje de velocidad

La italiana Francesca Lollobrigida fue la más rápida este sábado en la final olímpica de 3.000 metros de patinaje de velocidad con un tiempo de 3:54.28 que, además de valer el oro, marcó un nuevo récord olímpico en la distancia.

La italiana superó la marca que la neerlandesa Irene Schouten (3:56.93) rubricó en la cita olímpica de Pekín 2022, en un día que no olvidará jamás.

Porque lo consiguió en casa, en Italia, regalando la primera medalla de estos Juegos a su nación; en un ciclo olímpico en el que decidió ser madre del pequeño Tommaso en 2023; y precisamente en el día de su 35 cumpleaños.

Lollobrigida, sobrina nieta de la mítica actriz Gina Lollobrigida, fue una exhalación en el par octavo de esta final de los 3.000 metros de velocidad, la mejor de una gran cita a la que faltó inesperadamente la checa Martina Sablikova, doble campeona olímpica que anunció apenas unas horas del comienzo de la final su ausencia en esta prueba.

La plata se la colgó la noruega Ragne Wilklund, con un tiempo de 3:56.54; mientras que el bronce fue para la canadiense Valerie Maltais, que marcó un tiempo de 3:56.93.

Fuera de medallas se quedaron las siempre competitivas neerlandesas, con un mejor tiempo de Joy Beune, la única de Países Bajos en bajar los cuatro minutos en el hielo de Milán.