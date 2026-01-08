logo pulso
Paris Saint-Germain vence al Marsella en Supercopa de Francia

Por AP

Enero 08, 2026 07:52 p.m.
KUWAIT (AP) — El portugués Gonçalo Ramos logró el empate en el tiempo añadido antes de que el Paris Saint-Germain derrotara el jueves al Marsella en una tanda de penales para ganar la Supercopa de Francia.

El portero Lucas Chevalier detuvo los penales de Matt O´Riley y Hamed Traoré en la tanda, negando al Marsella lo que hubiera sido su primer trofeo desde 2012.

Chevalier había apagado varias oportunidades del Marsella, y su actuación acabó siendo decisiva.

El PSG se adjudicó la Supercopa, también conocida como Trofeo de Campeones, por cuarta vez consecutiva, y extendió su récord a 14 en total. Además de ganar la Liga de Campeones, el PSG completó un doblete de liga y copa la temporada pasada.

Marsella terminó segundo en la Ligue 1.

El partido se jugó en el Estadio Internacional Jaber Al-Ahmad de Kuwait.

PSG iba perdiendo 2-1 hasta el quinto minuto de descuento, cuando Ramos anotó tras un vertiginoso contraataque, al aprovechar una asistencia de cabeza de Bradley Barcola.

Ousmane Dembélé había dado la ventaja al PSG con un gol en la primera mitad. Mason Greenwood igualó desde el punto de penalti a los 76.

Un gol en propia puerta de Pacho dio la ventaja al Marsella a tres minutos del final.

El Marsella había vencido al PSG anteriormente esta temporada en la liga francesa.

