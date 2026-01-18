Patinadoras Potosinas competirán en Florida

Las deportistas de patinaje artístico del Club Deportivo Potosino, Ana Caro Lobo y Maia Scapin, ya se encuentran en Orlando, Florida, donde participarán en el International Americas Cup Championship, competencia internacional que se celebra de manera anual y que reúne a representantes de 14 países.

Las atletas potosinas viajaron acompañadas por sus entrenadoras Melissa Castillo y Maripau Martínez, responsables de su preparación técnica y deportiva, quienes han trabajado de manera constante en el desarrollo y perfeccionamiento de sus rutinas para encarar este importante compromiso internacional.

La participación de Ana Caro Lobo y Maia Scapin está programada este domingo fecha en la que buscarán destacar en un certamen de alto nivel competitivo, representando con orgullo al Club Deportivo Potosino, al estado de San Luis Potosí y a México en el ámbito internacional.

El International Americas Cup Championship es considerado uno de los eventos más relevantes del patinaje artístico a nivel mundial, por lo que la presencia de las representantes potosinas en este torneo contribuye a fortalecer la proyección del talento mexicano en escenarios de competencia global y refrenda el crecimiento de esta disciplina en el país.

