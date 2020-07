Patinaje artístico regresa a la actividad

La escuela de patinaje artístico Carpa, poco a poco ha regresado a la actividad, en sus instalaciones de la Unidad Deportiva Adolfo López Mateos con todas las medidas sanitarias necesarias para el cuidado de sus atletas.

Apenas se están integrado nuevamente los deportistas a los que les hace mucha falta la actividad física, de acuerdo con los directivos del equipo Carpa, todavía no se cancelan los Juegos Nacionales CONADE (antes Olimpiada), pero lo referentes a campeonato nacionales e internacionales, todo se suspendió por cuestiones de la pandemia.

De esta forma el patinaje artístico está de regreso en beneficio de la juventud potosina y a la espera de la evolución del deporte nacional e internacional. En este momento ya están entrenando nuevamente las patinadoras de artístico y de velocidad que están clasificados a los Juegos Nacionales CONADE.

Los entrenamientos son todos los días de lunes a viernes por la tarde en grupos pequeños de 10 atletas como máximo, hay filtro al ingresar a las pistas en donde se les toma la temperatura y se les da gel antibacterial, los padres de familia no pueden entrar y las pistas están marcadas para mantener la sana distancia, además de que traen su cubrebocas al ingresar y salir.

Es importante señalar que el entrenador nacional de artístico Enzo no dejó de entrenar y buscó espacios para que las seleccionadas no perdieran toda la forma competitiva, y ahora que regresaron se ha visto que no han perdido el toque a pesar de las limitantes.