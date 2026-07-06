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Pato O´Ward gana la IndyCar

Mientras que Palou, líder del campeonato, cruzó en 5to. lugar

Por EFE

Julio 06, 2026 03:00 a.m.
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Pato O´Ward gana la IndyCar
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      Washington.- El mexicano Pato O´Ward (Arrow McLaren) ganó este domingo el Gran Premio Honda Indy 200 en el circuito de Mid-Ohio, mientras que Àlex Palou, líder del campeonato, cruzó la meta en quinto lugar.

      La de Mid-Ohio fue la primera victoria de la temporada para el piloto de Monterrey y la décima en su carrera en la Indycar.

      "Ha sido un año duro, sin duda. Creo que lo de hoy es el ejemplo perfecto de ejecución. Esperé el momento perfecto para adelantar y, a partir de ahí, simplemente controlamos la carrera. Los chicos estuvieron increíbles en los boxes", dijo O´Ward.

      "Este coche ha sido una delicia de conducir durante todo el fin de semana", añadió O´Ward, que confió en completar una "barrida" mexicana este domingo con una victoria del ´Tri´ frente a Inglaterra en el Mundial 2026. El danés Christian Lundgaard, compañero de escudería de O´Ward en Arrow McLaren, y el estadounidense Kyle Kirkwood (Andretti Global) completaron el podio en Mid-Ohio.

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      Por su parte, Palou (Chip Ganassi), que salía desde la octava posición de la parrilla tras una mala sesión de clasificación, escaló hasta cruzar la meta en quinto lugar.

      "Nos faltó un poco más de velocidad hoy. Empecé muy bien, muy cómodo con los neumáticos blandos, pero en cuanto montamos los primarios me costó seguir el ritmo", explicó el piloto catalán.

      "Un día complicado, intentando pelear, pero contento de que nuestra estrategia funcionara muy bien. Pasamos de la octava a la quinta posición, así que ya estoy pensando en la siguiente carrera", añadió.

      Palou sigue como líder del campeonato ahora con 404 puntos, a 56 de Kirkwood y 65 de Lundgaard. O´Ward es quinto con 310 puntos.

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