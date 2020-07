Paul Aguilar es duda para enfrentar a Cruz Azul

Pese a que arrancará con su cuadro base para enfrentar al Cruz Azul, en el cierre de la fase de grupos en la Copa por México, el América guardaría a su capitán, a Paul Aguilar.

La mañana de este viernes, el lateral derecho reportó al cuerpo técnico una molestia, a consecuencia de los recientes cotejos de pretemporada, contra el Toluca y los Pumas, ambos en el estadio Olímpico Universitario.

Por dicho motivo, el técnico Miguel Herrera no lo arriesgaría mañana sábado frente a La Máquina, para buscar el pase a la siguiente ronda de la Copa.

"Estamos ya listos, el equipo está bastante bien, todos los que tienen molestias físicas no verán juego todavía, para evitar lesiones y lleguemos, el día que inicie la Liga, al cien por ciento", explicó el estratega azulcrema a EL UNIVERSAL Deportes.

De este modo, Herrera echaría mano de Jorge Sánchez para la banda derecha, mientras que en la izquierda arrancaría con Luis Reyes; el resto del once inicial, pero con Guillermo Ochoa en la portería, sería el mismo con los que arrancó los últimos juegos de la Copa.

Sobre los elementos que seguirán ausentes de la competencia, "El Piojo" reiteró las ausencias de Andrés Ibargüen y Sebastián Cáceres: "Afortunadamente todos están bien, pero hay jugadores que apenas están retomando el entrenamiento normal".