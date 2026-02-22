Paulinho se luce en el triunfo de Toluca
México.- Necaxa trabajó su partido, logró controlar al actual rey del futbol mexicano, pero como dice el refrán "más sabe el diablo por viejo...".
Toluca pisó el acelerador, Antonio Mohamed movió sus piezas y Paulinho ejecutó el plan con el hambre de quien busca su tetracampeonato de goleo. Triunfo (0-3) de los Diablos Rojos en el estadio Victoria.
Con un doblete del portugués (79´ y 82´) y un tanto más del central Federico Pereira en la agonía (90+4´), los mexiquenses doblegaron a unos Rayos que lucharon dignamente hasta donde pudieron.
Cuando el tiempo entraba en la recta final, los Diablos Rojos despertaron e hicieron trizas el ímpetu de los Rayos.
Para vencer al bicampeón se necesita más y Luis García lo confirmó. El arquero nacional salvó al Toluca en el primer tiempo en par de ocasiones con dos impresionantes atajadas.
Con esta victoria, los Diablos suben al subliderato, ya suman 15 puntos y acechan al líder Guadalajara, equipo que enfrentará el próximo fin de semana en el estadio Nemesio Díez.
