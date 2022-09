Pavel Pardo aconseja no pensar en quinto partido, sino en Polonia

A-AA+

Pavel Pardo no se va con eso del quinto partido, ni de pensar "cosas chingonas..." Para Pardo, día veces mundialista por México, en lo único que se debe de enfocar en equipo mexicano: "Es en ganarle a Polonia, después verán el siguiente reto".

Pavel Pardo estuvo en los Mundiales de Francia 98 y Alemania 2006, y sabe bien que hay que ir paso a paso. "Antes del quinto partido hay que ganarle a Polonia. Entraría en ese chip y después entrarán en otra historia. Pero hay que pensar en ganar a Polonia y esa palabra debe de quedar en sus mentes".

El futuro del Tricolor no se ve muy brillante, pero Pardo tiene esperanza. "El último tercio de la eliminatoria no fue tan buena y eso afecta al rendimiento colectivo. Tenemos que ser realistas, los jugadores no pasan por un buen momento, hay que enfocarse para llegar bien al Mundial llegar sanamente que no arrastren lesiones, eso disminuye el rendimiento".

Es muy importante que los jugadores lleguen en buen nivel. "Lo más importante son los jugadores, el técnico es importante, pero si los futbolistas no están como deben de estar, no habrá muchas esperanzas de avanzar".

Sobre la ausencia de Javier Hernández, mencionó: "No es fácil opinar de fuera, no sé qué opina el técnico. Yo no soy entrenador. El técnico sabe quién puede dar, quién no... Javier, Marcelo (Flores), el que sea puede estar".