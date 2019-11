Pável Pardo, al Salón de la Fama de Futbol

Pachuca.- El Salón de la Fama del Futbol recibió a 12 nuevos huéspedes que fueron investidos esta noche, en emotiva ceremonia que se realizó ante la presencia de destacadas figuras y ex figuras del balompié.

El primero en ingresar al recinto de los inmortales en el mundo futbolístico fue el ex mediocampista Pável Pardo, dos veces mundialista por México en Francia 98 y Alemania 2006, además de ser, junto a Ricardo Osorio, los primeros mexicanos en jugar en la Bundesliga, con Stuttgart, con el que logró el título en la temporada 2006-2007.

"Agradecer a Dios porque es un privilegio el ser futbolista profesional, a mis padres, a mi madre que tuvo el valor de darme la vida, después el soportarme. Cada momento que pasa en la vida de jugador es una responsabilidad social, ante la sociedad, hoy con mi esposa, mis hijos, agradecer que me han acompañado, veo a muchos compañeros que me hacen ser mejor. Es un orgullo estar en el Salón de la Fama", declaró.

Las mujeres tuvieron un lugar especial en esta ceremonia, con la presencia de Alicia "La Pelé" Vargas, una de las precursoras del futbol femenil en México.

"Orgullosa, con sentimientos encontrados. Gracias a mi familia por alentarme, porque desde muy pequeña me apasioné con el futbol, el cual me regaló mañanas, tardes y noche llenas de alegrías; pero también fracaso y frustraciones, pero cada vez que me caía me levantaba, una de las enseñanzas del futbol", dijo.

Recordó que con prácticamente nulo apoyo pusieron en alto el nombre de la selección mexicana de futbol femenil en los Campeonatos Mundiales Femeniles 1970 y 1971, al lograr un tercer sitio y el subcampeonato.

"Nos decían que por ser mujeres deberíamos estar en la cocina y no en la cancha, con el poco apoyo le damos un tercer lugar y un subcampeonato", rememoró.

Por su parte, la brasileña Sisleide Amor Lima "Sissi" explicó que este reconocimiento es una motivación para seguir en la consecución de sus metas en todos los aspectos.

"No solo represento a mi país, sino al futbol femenil. Mi sueño todavía está vivo, sé que todavía tengo mucho por alcanzar y este reconocimiento es un escalón muy importante, quiero ser alguien que marque una verdadera diferencia en el futbol en donde quiera que esté", declaró.