Pedro Aquino se pierde la Liguilla con el América

México.- Aún no empieza la Liguilla del Apertura 2021 y el América de Santiago Solari ya tiene problemas. La tarde de este jueves, Santiago Baños confirmó la baja del peruano Pedro Aquino por lo que resta del torneo.

El directivo de las Águilas informó que el mediocampista no estará debido a la lesión de la cual se resintió el pasado martes en el duelo entre Venezuela y Perú, correspondiente a la eliminatoria de la Conmebol.

"Por eso no jugó la final contra Monterrey y luego contra Cruz Azul, lo cuidamos contra Rayados otra vez... Mandamos los reportes y estudios a la Selección de Perú, les hicimos saber que no estaba al 100, que lo cuidaran, que teníamos la Liguilla. No podíamos negarnos a que viajara, es obligatorio. Pedimos que lo regresaran, pero hicieron caso omiso y nos dieron la razón, terminó lesionándose. Una falta de respeto hacia el club", declaró Baños en entrevista para "Marca".

La directiva del América quiere meter una queja ante la negligencia del combinado peruano.

"Ya lo habían hecho ellos con dos jugadores en octubre. Veremos cuales son las opciones y estamos en eso, si ir a la FIFA o de Federación a Federación meter una queja, se los hicimos saber", concluyó.