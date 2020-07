Pedro Arce, el otro mexicano que descendió en Europa

No solo Javier tuvo un domingo de pesadilla en Europa, al perder la categoría.

El volante mexicano Pedro Arce, también sufrió el descenso al caer a la segunda división de Grecia con el Panionios.

El equipo que tiene sede en Atenas, Grecia, terminó último de la temporada regular, con apenas 11 puntos, debido, en parte, a una penalización de 6 unidades debido a la falta de pagos en algunas transferencias.

Arce de 28 años, es originario de Saltillo, comenzó su carrera en el Puebla para después irse a Europa a jugar en Suiza, para hacerlo después en Grecia en tres equipos.

En el 2017 regresó a México fichado por el América donde no tuvo actuaciones convincentes. En un año sólo jugó nueve partidos en donde no anotó un solo gol, ni pesó en la cacha, para volver a Grecia donde tampoco mejoró su accionar.