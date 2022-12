Peleador de MMA sin piernas debuta con victoria

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 20 (EL UNIVERSAL).- El peleador de artes marciales mixtas (MMA por sus siglas en inglés) Zion Clark –quien nació sin piernas por síndrome congénito- hizo su debut este sábado y lo hizo con triunfo por unanimidad en la categoría de las 135 libras.

"No conozco la vida de otra forma. Esto es normal para mí", dijo Zion Clark, peleador de 25 años, en su cortometraje que tiene en Netflix.

Clark fue dado en adopción por su madre biológica, y desde ese momento, su vida no sería nada fácil; sufrió discriminación con su adaptación y oportunidades, pero su espíritu inquebrantable lo sacó adelante.

Practicó lucha grecorromana en la escuela, pero su sueño siempre fue llegar a la MMA y hace tres días lo consiguió. Zion debutó con triunfo ante Eugene Murray, en el recinto de Gladiator Challenge de San Diego.

La decisión unánime de los jueces regaló una imagen que debería ser recordada siempre en el mundo deportivo. El rival y el referí se hincaron para estar de su tamaño y cuando se dio a conocer al ganador, Zion Clark estalló en júbilo.

La discapacidad de Zion Clark surgió a raíz del síndrome de regresión caudal con el que nació; sin embargo, esto no fue impedimento para que saliera adelante en la vida y en el deporte; ahora sueña con llegar un día la UFC.