Penalización de Sanders da gane a Brabec en motos

Una penalización por exceso de velocidad le costó al campeón defensor de motos Daniel Sanders la victoria de la etapa y una brecha más amplia en la general.

Sanders sabía que cometió un error temprano — fue registrado a 98 km/h en una zona de 50 km/h — y empujó su KTM más de lo habitual. Alcanzó al argentino Luciano Benavides, su compañero de equipo, poco después de la zona neutralizada y juntos marcaron el camino y acumularon las bonificaciones de tiempo.

Después de unos 30 kilómetros, Sanders lideró por su cuenta y abrió una diferencia de más cinco minutos sobre Ricky Brabec, su rival más cercano y campeón de la edición de 2024. Sanders finalmente terminó con poco menos de cinco minutos de ventaja sobre Brabec.

Pero una penalización de seis minutos por exceso de velocidad le dio a Brabec su 12ª victoria de etapa en su carrera y la primera de la semana por poco más de un minuto sobre Tosha Schareina, su compañero de equipo de Honda, y dejó a Sanders en el tercer lugar, tres segundos más atrás.

Sanders mantuvo el liderazgo general, pero el margen sobre Brabec se redujo a 45 segundos. Benavides quedó 10:15 atrás y Schareina está a 11:56.

"No estoy contento con la primera semana. Debería haberlo hecho mucho mejor. Solo errores tontos", manifestó Sanders. "Deberíamos tener una ventaja mayor en la general. Tantas cosas cambian cada día y solo tienes que seguir empujando al límite".

"Mi único objetivo es alcanzar a Daniel el día después del día de descanso e intentar tomar algo de tiempo de bonificación. Así es como funciona el rally ahora, tienes que abrir para ganar", señaló Brabec.