"Pepe" Treviño será técnico interino de Rayados

Duilio Davino, presidente de Monterrey, informó que de forma interina "Pepe" Treviño y "Tito" Becerra se harán cargo del equipo de cara al duelo de la próxima jornada contra Querétaro.

Aún no se tiene el nombre de quién tomará en definitiva el puesto que dejó Diego Alonso. "Desde ayer estamos trabajando en el nuevo técnico, nada de lo que ha salido es real".

Aseguró que Alonso no fue despedido por haber perdido el Clásico ante Tigres, "fueron otras cuestiones. Pero agradecemos su trabajo. Fue importante para lograr lo que hasta ahora tenemos".

Afirmó que no se pensó en buscar sustituto hasta ayer lunes.