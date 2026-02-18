logo pulso
Perro suelto irrumpe en carrera de esquí fondo en Milán Cortina

El incidente ocurrió el mismo día que Johannes Hoesflot Klaebo logró un récord olímpico.

Por AP

Febrero 18, 2026 03:20 p.m.
Perro suelto irrumpe en carrera de esquí fondo en Milán Cortina

TESERO, Italia (AP) — Un participante sorpresa en la acción del miércoles en los Juegos Olímpicos de Milán Cortina tenía cuatro patas y cero preocupación por los tiempos de carrera.

Mientras esquiadoras de fondo de élite se esforzaban por llegar a la meta en las series del sprint por equipos femenino, un perro se metió en el recorrido y corrió junto a las atletas por la recta.

Las competidoras se mantuvieron concentradas mientras los espectadores vitoreaban al intruso canino antes de que cruzara la línea de meta y fuera sujetado por los responsables del recinto.

Más tarde, los funcionarios explicaron que el perro se había escapado de un dueño local mientras salía a pasear cerca.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


El incidente ocurrió el mismo día y en el mismo recorrido en el que se hizo historia olímpica: Johannes Hoesflot Klaebo, de Noruega, ganó su décima medalla de oro, un récord, y la quinta en los Juegos de Milán Cortina.

