Perro suelto irrumpe en carrera de esquí fondo en Milán Cortina
El incidente ocurrió el mismo día que Johannes Hoesflot Klaebo logró un récord olímpico.
TESERO, Italia (AP) — Un participante sorpresa en la acción del miércoles en los Juegos Olímpicos de Milán Cortina tenía cuatro patas y cero preocupación por los tiempos de carrera.
Mientras esquiadoras de fondo de élite se esforzaban por llegar a la meta en las series del sprint por equipos femenino, un perro se metió en el recorrido y corrió junto a las atletas por la recta.
Las competidoras se mantuvieron concentradas mientras los espectadores vitoreaban al intruso canino antes de que cruzara la línea de meta y fuera sujetado por los responsables del recinto.
Más tarde, los funcionarios explicaron que el perro se había escapado de un dueño local mientras salía a pasear cerca.
El incidente ocurrió el mismo día y en el mismo recorrido en el que se hizo historia olímpica: Johannes Hoesflot Klaebo, de Noruega, ganó su décima medalla de oro, un récord, y la quinta en los Juegos de Milán Cortina.
