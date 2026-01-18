PFC visita al Cefor Promotora San Luis

Con la reanudación de actividades en la temporada 2025-2026 del Grupo XII de la Tercera División Profesional, el Potosinos Futbol Club volverá a la competencia este domingo al visitar al Cefor Promotora San Luis, en duelo correspondiente a la jornada 16, que marca el inicio de la segunda vuelta del campeonato.

El encuentro se disputará este domingo 18 de enero a las 14:00 horas en el campo principal de la Unidad Deportiva 21 de Marzo, ubicada en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez. Se espera un partido cerrado y de alta intensidad, por lo que se ha hecho una invitación a la afición para que acuda a apoyar a su equipo favorito.

Luego del periodo vacacional, el conjunto dirigido por el técnico René Isidoro García retomó entrenamientos a inicios del mes con el objetivo de llegar en óptimas condiciones al arranque de la segunda mitad del torneo, la cual se prevé más exigente, debido a que los equipos se reforzaron para encarar esta etapa decisiva de la temporada.

Como parte de su preparación, el Potosinos Futbol Club realizó visorías que arrojaron resultados positivos, logrando incorporar elementos destacados, principalmente de categorías menores, con miras a fortalecer el plantel. Además, el equipo sostuvo encuentros amistosos, siendo el más reciente ante el CFF Red Devils, partido en el que se disputaron tres tiempos de 30 minutos cada uno.

El PFC llega motivado a este compromiso, ya que buscará repetir el triunfo obtenido en la primera fecha del torneo, cuando superaron al Cefor Promotora San Luis por la mínima diferencia, resultado que intentarán replicar ahora en calidad de visitantes.

El buen trabajo que viene realizando el Potosinos Futbol Club ha rendido frutos, ya que el Atlético de San Luis, de la Liga MX, incorporó a dos futbolistas que fueron piezas importantes en el esquema del técnico René Isidoro García. Se trata de Joaquín Andrés Silva y Leonardo Álvarez, quienes a partir de esta segunda vuelta se integrarán a la categoría Sub-17 del conjunto rojiblanco.