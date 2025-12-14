logo pulso
Philip Rivers es titular con Colts

El QB ya no será elegible al Salón de la Fama del futbol americano

Por EFE

Diciembre 14, 2025 03:00 a.m.
A
Philip Rivers es titular con Colts

Philip Rivers, de 44 años, quien salió del retiro para firmar con Indianapolis Colts, quedó por fuera de la lista de candidatos para ser parte del Salón de la Fama del futbol americano por causa de su decisión, pero ganó una plaza de titular para enfrentar este domingo a Seattle Seahawks.

"Estamos trabajando en ese ahora mismo, su rendimiento en los entrenamientos fue impresionante. Ahora tiene que salir y hacerlo", afirmó Shane Steichen, entrenador de los Colts.

El último partido que Rivers jugó antes de su retirada fue en enero de 2021, en la derrota por 27-24 ante Buffalo Bills en el juego de la ronda de comodines de la temporada 2020.

El mariscal de campo, que se convirtió en una leyenda de Los Angeles Chargers, anunció su retirada al final de aquella temporada.

Su firma con los Colts para reincorporarse a la actividad se produjo el martes pasado ante la sorpresa general, pues Rivers es más joven que 13 entrenadores, incluido su ´coach´ Shane Steichen, quien tiene 40 años.

La vuelta al campo de Rivers dividió opiniones entre las leyendas de la NFL.

Tom Brady, considerado el mejor jugador de la historia, le elogió por su arrojo.

"Si Philip ha estado practicando y haciendo lo que tiene que hacer, entonces todos lo veremos en plenas facultades y con una gran exhibición ante los Seattle Seahawks el próximo domingo", dijo el ganador de siete ediciones del Super Bowl.

Otros, como Cam Newton, histórico de los Carolina Panthers, quien tiene 36 años y jugó su última temporada en 2021, aunque nunca anunció su retirada de manera oficial, dijo que sintió como un insulto que los Colts se fijaran en Philip antes que en él.

"Fue como una bofetada en la cara, no miento. No soy un tonto. No parecía que estaba disponible, parece que no a todos le exigen el mismo estándar de calidad", dijo.

Philip Rivers jugó 15 temporadas en Chargers entre 2004 y 2019 y una con Colts, en 2020. Acumuló 63.440 yardas por pase, 421 anotaciones y 209 intercepciones. 

