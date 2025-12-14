Picón regresará a Santos Laguna

El lateral derecho Kevin Picón, un destacado talento formado en las fuerzas básicas de Santos Laguna, regresará a su club original para el torneo Clausura 2026. La noticia ha sido confirmada por fuentes cercanas al club albiverde, quienes destacan el valioso paso del futbolista por el futbol español, donde jugó en el Sporting de Gijón B. Allí, Picón se convirtió en una pieza clave para el equipo de Asturias, demostrando su habilidad y potencial en el campo.

Kevin Picón llegó al futbol ibérico a mediados de 2023, junto con sus compatriotas Joshua Mancha y Esteban Lozano, como parte de un convenio entre la Liga MX y el Grupo Orlegi. A pesar de un excelente inicio en su primera campaña, donde acumuló 28 partidos y anotó un gol, sufrió un esguince que lo dejó fuera de acción en la parte final del campeonato. Sin embargo, su rendimiento general fue positivo, lo que le permitió establecerse como un jugador competitivo en la Tercera Federación, el equivalente a la quinta categoría del futbol español.

En su segunda temporada, Picón no solo se recuperó, sino que se consolidó como elemento vital en el esquema del entrenador Aitor Zulaika, aumentando su tiempo de juego y contribuyendo significativamente al equipo. Este desarrollo ha generado expectativas en torno a su regreso a Santos Laguna, donde competirá por la posición de lateral derecho, enfrentándose al experimentado Javier Abella. El director técnico Francisco Rodríguez ahora cuenta con una alternativa más en su plantel, que podría enriquecer la alineación de su equipo.

Además de su trayectoria en clubes, Picón ha sido parte de la Selección Mexicana en diversas categorías juveniles, lo que subraya su potencial como una futura estrella en el futbol azteca. Con el regreso de Kevin Picón, Santos Laguna se prepara para sumar no solo un jugador con experiencia en Europa, sino también una promesa que podría ayudar a elevar el nivel del equipo en el próximo torneo. La noticia promete ser un aliciente tanto para los aficionados de Santos como para el propio jugador, quien buscará ganarse un lugar en el corazón de los seguidores laguneros y demostrar su valía en el terreno de juego.

