Piden a promesa de NBA reconocer que recibió dinero

La promesa de los Pelicans de New Orleans de la NBA y exestrella del baloncesto colegial de los Estados Unidos, Zion Williamson, fue acusado por su ex agente de marketing de recibir dinero y otros beneficios ilegales que permitieron que "fichara" por la Universidad de Duke, lo que provocaría que hubiera infringido las reglamentaciones de la NCAA.

Gina Ford, presidenta de Prime Sports Marketing y su ex agente de publicidad en su etapa universitaria, señaló a Williamson de recibir "dinero, beneficios, favores u otras cosas de valor" para ir a Duke, según una historia del portal estadounidense "The Athletic".

La NCAA, el sistema deportivo que rige el deporte a nivel universitario en Estados Unidos, prohíbe que los prospectos reciban beneficios económicos y otros regalos que incidan en su decisión para aceptar becas deportivas de universidades.

Williamson, de 19 años, está involucrado en una demanda con Prime Marketing Sports después de que dejó la compañía para firmar con CAA, otra compañía de representación.

El trato de Williamson con Prime Marketing Sports requirió que permaneciera con la compañía durante cinco años. Firmó con CAA menos de un mes después de firmar el acuerdo con Prime Marketing Sports.

El equipo de Williamson ha argumentado que su contrato con Prime Marketing Sports era ilegal según la ley de Carolina del Norte. Ford tramitó "una solicitud de admisión" en la que le pide que reconozca que sabía que su madre, Sharonda Sampson, y su padrastro, Lee Anderson, recibieron beneficios ilegales que garantizaron que Williamson asistiría a Duke y firmaría con Adidas.

Prime Sports Marketing puso una demanda que asciende a 100 millones de dólares por daños. Williamson no se ha pronunciado sobre el caso.