Pilotos Internacionales Celebran 75 Aniversario de Carrera Panamericana 2025 en Morelia

MORELIA, Mich., octubre 13 (EL UNIVERSAL).- Los 44 pilotos de más de 11 países que participan en el 75 aniversario de la Carrera Panamericana llegaron a Michoacán calificado como "el alma de México", informó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla (Morena).

Después de las 16:30 horas los amantes de la velocidad, de los autos y hasta los curiosos admiraron los bólidos que se estacionaron en la calle Madero del Centro Histórico, donde solicitaron a los pilotos autógrafos y las selfies.

Este lunes 13 y martes 14 de octubre los michoacanos disfrutarán de este evento del automovilismo que se caracteriza por lo velocidad y las destrezas de los conductores.

Desde temprana hora la quinta etapa de la Panamericana comenzó en el estado con la llegada de los 44 pilotos de más de 11 países que este año recorren ocho estados del país, dijo el mandatario estatal.

La edición de este año, que celebra más de siete décadas de esta emblemática carrera, ha reunido a pilotos internacionales provenientes de países como Alemania, Francia, Bélgica y Estados Unidos, lo que subraya la relevancia global del evento.