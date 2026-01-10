Pilotos potosinos brillaron en 2025

El telón cayó rápidamente sobre la temporada 2025 del automovilismo, pero para los pilotos potosinos el balance no pudo ser más positivo, los volantes potosinos firmaron un año histórico que ya se perfila como uno de los mejores en la historia del deporte motor en San Luis Potosí, con un palmarés amplio, diverso y de talla internacional.

La lista de logros la encabeza el considerado GOAT del rallismo mexicano, Ricardo Cordero, quien volvió a engrandecer su legado al conquistar su séptimo título de la Carrera Panamericana. Además, el potosino recuperó el campeonato NACAM de Rallies y escribió una página inédita al levantar su primer campeonato canadiense de rallies, consolidándose como uno de los pilotos más exitosos del continente.

Otro nombre que brilló con luz propia fue el de Alejandro de Alba, quien hizo historia al convertirse en el primer potosino campeón de NASCAR México, logrando el título tanto en la temporada regular como en el campeonato 2025, hazaña que también le valió el Premio Municipal del Deporte, reconocimiento a una campaña impecable en la máxima categoría del stock car nacional.

En el plano internacional, Joss Garfias firmó un año sobresaliente en las pistas del mundo. El potosino alcanzó el cuarto lugar general en la Euroformula Open, debutó en la FIA Fórmula 3 y cerró de forma magistral su temporada con una destacada actuación en la Copa del Mundo de Macao, reafirmando su firme camino rumbo al sueño de la Fórmula 1.

Aunque tomó un año sabático en competencias de tiempo completo, Ricardo Sánchez no pasó desapercibido, ya que su título en la división Pro 2 de la Fórmula 5 le permitió adjudicarse el Premio al Mérito Deportivo 2025. En la misma categoría, Micky Pérez, Alejandro Ibarra y Enrique Reyna tuvieron participación nacional dentro de la Súper Copa; si bien el campeonato se les negó, la experiencia y acumulación de datos obtenidos en 2025 los perfila como serios contendientes para 2026.

Dentro de NASCAR México, Víctor Barrales Jr. firmó su mejor temporada en la categoría Challenge, avanzando hasta las instancias finales de los playoffs. En tanto, Bob Espinosa protagonizó una sólida campaña en las Trucks, resultado que lo catapultó a la primera fase de los playoffs, confirmando su crecimiento constante.

El kartismo también entregó grandes dividendos para San Luis Potosí. Óscar Bores se quedó con el tercer lugar del campeonato regional, mientras que Rodrigo Galicia se coronó campeón de su categoría. Tato Estrada y Alejandra Chalita representaron a México en el Mundial T4 de Tillotson en Valencia, y Shahdi Chalita se proclamó campeona en la categoría Baby, mostrando el prometedor relevo generacional del automovilismo potosino.