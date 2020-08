Piqué es un jugador del "montón", dice Ruggeri

El exdefensa argentino Oscar Ruggeri prendió la polémica durante una discusión con analistas deportivos. Al ser comparado con Gerard Piqué, central del Barcelona, su reacción fue de apuntarlo como un jugador "de medio pelo".

"Podríamos haber intentado otras cosas... ¿Qué tiene que ver Piqué? Si Piqué es medio pelo también, como yo, como varios... Dejen de joder, lo que pasa es que Piqué es fachero, está con la cantante (Shakira)", expresó Ruggeri, en Fox Sports Argentina.

Al evocar los títulos que Piqué ha logrado a lo largo de su carrera tanto con Barcelona, Manchester United y con la Selección de España -campeón mundial de Sudáfrica 2010-, Ruggeri replicó con la mercadotecnia que rodea al zaguero blaugrana.

"Tiene onda bárbara, es pintón, está con Shakira, todas esas cosas que tiene, porque si Piqué juega en el Valencia, no lo conoces".

¿Cómo lo tomaron desde España? Las respuestas no se hicieron esperar de los principales medios deportivos. Los rotativos de "Marca", "AS", "Sport", "Mundo Deportivo" le dedicaron un espacio a la tunda del argentino al español.

En otra reflexión, Ruggeri sacó el nombre de Sergio Ramos al plato.

"Piqué es como yo, somos normalitos, ahí. Buenos defensores, el mejor para mí es Sergio Ramos, el mejor central hoy en el mundo.

"Hablas de que Piqué sale jugando todas, es porque el Barcelona agarra la pelota y Piqué es como, lo meten arriba, juega en el Barcelona, toma la pelota, no los presionan. Al Barcelona no lo van a presionar salvo equipos grandes... Es buen defensor y listo", atizó.