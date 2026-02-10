logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Graciela Zendejas asume la presidencia de ADERIAC

Fotogalería

Graciela Zendejas asume la presidencia de ADERIAC

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Pistons cortan racha de Hornets

En un intenso partido marcado por una pelea y cuatro expulsiones

Por AP

Febrero 10, 2026 03:00 a.m.
A
Pistons cortan racha de Hornets

CHARLOTTE, EE.UU.- Cade Cunningham anotó 33 puntos y capturó nueve rebotes, y los Pistons de Detroit lograron vencer el lunes 110-104 a a Charlotte rompiendo la racha de nueve victorias consecutivas de los Hornets en un juego salvaje que incluyó una pelea y la expulsión de cuatro jugadores.

El entrenador de Charlotte, Charles Lee, también fue expulsado después de tener que ser contenido para no ir tras un oficial mientras discutía una falta no cobrada en el cuarto cuarto.

Duncan Robinson anotó 18 unidades para los Pistons y Jalen Duren agregó 15 antes de ser expulsado cuando inició la pelea al golpear a Moussa Diabate con la mano derecha abierta en el tercer cuarto.

Brandon Miller anotó 24 tantos para los Hornets, mientras que LaMelo Ball y Kon Knueppel sumaron 20 cada uno.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


A mitad del tercer cuarto, Duren se dirigía hacia la canasta cuando fue golpeado por Diabate. Duren se puso cara a cara con Diabate y los dos parecieron chocar cabezas. Luego, Duren golpeó a Diabate en la cara con su mano derecha abierta, iniciando una confrontación que duró más de 30 segundos.

Mientras el delantero de los Pistons, Tobias Harris, sostenía a Diabate, Diabate lanzó un puñetazo a Duren. Duren se alejó y Bridges se lanzó hacia él, lanzando un puñetazo con la mano izquierda. Duren respondió con un golpe. 

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Checo Pérez presenta casco para su regreso a la Fórmula 1
Checo Pérez presenta casco para su regreso a la Fórmula 1

Checo Pérez presenta casco para su regreso a la Fórmula 1

SLP

El Universal

El casco incluye la bandera de México y los principales patrocinadores del piloto tapatío.

Deshaun Watson queda libre tras desestimación de dos demandas civiles
Deshaun Watson queda libre tras desestimación de dos demandas civiles

Deshaun Watson queda libre tras desestimación de dos demandas civiles

SLP

AP

Las dos últimas demandas civiles contra Deshaun Watson fueron desestimadas, cerrando su proceso legal iniciado en 2021.

Donovan Carrillo listo para debutar en Juegos Olímpicos de Invierno
Donovan Carrillo listo para debutar en Juegos Olímpicos de Invierno

Donovan Carrillo listo para debutar en Juegos Olímpicos de Invierno

SLP

El Universal

El patinador mexicano competirá el 10 de febrero en la Milano Ice Skating Arena con el respaldo nacional.

Franjo von Allmen gana dos oros en Juegos Milán-Cortina
Franjo von Allmen gana dos oros en Juegos Milán-Cortina

Franjo von Allmen gana dos oros en Juegos Milán-Cortina

SLP

AP

Mathilde Gremaud defendió su título olímpico en freeski slopestyle, superando a Eileen Gu por un margen estrecho.