Pistons cortan racha de Hornets

CHARLOTTE, EE.UU.- Cade Cunningham anotó 33 puntos y capturó nueve rebotes, y los Pistons de Detroit lograron vencer el lunes 110-104 a a Charlotte rompiendo la racha de nueve victorias consecutivas de los Hornets en un juego salvaje que incluyó una pelea y la expulsión de cuatro jugadores.

El entrenador de Charlotte, Charles Lee, también fue expulsado después de tener que ser contenido para no ir tras un oficial mientras discutía una falta no cobrada en el cuarto cuarto.

Duncan Robinson anotó 18 unidades para los Pistons y Jalen Duren agregó 15 antes de ser expulsado cuando inició la pelea al golpear a Moussa Diabate con la mano derecha abierta en el tercer cuarto.

Brandon Miller anotó 24 tantos para los Hornets, mientras que LaMelo Ball y Kon Knueppel sumaron 20 cada uno.

A mitad del tercer cuarto, Duren se dirigía hacia la canasta cuando fue golpeado por Diabate. Duren se puso cara a cara con Diabate y los dos parecieron chocar cabezas. Luego, Duren golpeó a Diabate en la cara con su mano derecha abierta, iniciando una confrontación que duró más de 30 segundos.

Mientras el delantero de los Pistons, Tobias Harris, sostenía a Diabate, Diabate lanzó un puñetazo a Duren. Duren se alejó y Bridges se lanzó hacia él, lanzando un puñetazo con la mano izquierda. Duren respondió con un golpe.