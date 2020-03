Rodolfo Pizarro tiene una vida tranquila en el Inter de Miami. Casi no es reconocido y puede pasar de incógnito por la calle, todo lo contrario a su etapa en el Guadalajara.

El mexicano comentó que jugar en el Rebaño tiene su lado positivo y, sobre todo, el negativo.

"Es completamente diferente estar en Chivas, para bien o para mal. Puede hundir tu carrera si no puedes lidiar con la presión o puede catapultarte a ser un nombre, ayudarte mucho con el marketing", comentó la nueva estrella de la MLS.

El futbol de Estados Unidos también se encuentra suspendido por el tema del coronavirus, por lo que Pizarro no ha podido tener más participación en el Inter.

"Rodo" también comparó al Guadalajara con los otros equipos en los que estuvo, como los Tuzos.

"En Pachuca anotas un gol, o dos goles, y nadie dice nada y en Chivas anotas un gol en juegos consecutivos y eres un crack. Es mucho más fácil llegar al equipo nacional jugando con Chivas", agregó el volante de 26 años de edad a ESPN.

Sobre su nueva vida en Estados Unidos, Pizarro extraña la atención que tenía en México, aunque vive tranquilo.

"Ganas por un lado, pierdes por el otro. Aquí [en Miami] están las estrellas de la NBA y el beisbol... tú eres uno más".

Sobre el freno de competencias por el Covid-19, el tricolor aseguró regresar con mayor entusiasmo a las canchas

"Estaremos más listos para correr un maratón que para jugar al futbol. Sería bueno si pudieran encontrar una solución para jugar cinco contra cinco o algo así, así no vamos a pasar tanto tiempo sin jugar con la pelota", cerró.