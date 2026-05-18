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Plata en judo para San Luis

El judoca Orlando Reyna Cano suma medalla en la Olimpiada Nacional

Por Romario Ventura

Mayo 18, 2026 03:00 a.m.
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Plata en judo para San Luis

El judoca potosino Orlando Reyna Cano tuvo una destacada participación en la Olimpiada Nacional 2026 al conquistar la medalla de plata en la disciplina de judo. La competencia se desarrolla en la ciudad de Mérida, donde el representante de San Luis Potosí logró avanzar hasta la gran final nacional dentro de la categoría Sub-18 en la división de más de 90 kilogramos.

Durante la fase de grupos, Orlando Reyna Cano enfrentó a competidores de los estados de Tabasco, Campeche e Hidalgo, logrando resultados que le permitieron avanzar a las rondas definitivas del certamen.

Posteriormente, el judoca potosino disputó la semifinal ante el representante de Veracruz, combate en el que consiguió la victoria para asegurar su lugar en la pelea por la medalla de oro.

Ya en la gran final, Orlando Reyna Cano enfrentó nuevamente al competidor del estado de Tabasco en un combate de alto nivel, quedándose finalmente con la medalla de plata para la delegación potosina.

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Con este resultado, San Luis Potosí continúa sumando preseas dentro de la Olimpiada Nacional 2026 y con paso continúo siguiendo crecimiento el nivel competitivo de sus atletas en distintas disciplinas deportivas.

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