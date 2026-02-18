logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡AMIGOS POR SIEMPRE!

Fotogalería

¡AMIGOS POR SIEMPRE!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Platas confía en el potencial de los clavadistas mexicanos

México será sede de una etapa del serial internacional de clavados, con énfasis en jóvenes talentos.

Por El Universal

Febrero 18, 2026 07:57 p.m.
A
Platas confía en el potencial de los clavadistas mexicanos

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 18 (EL UNIVERSAL).- La Selección Mexicana de Clavados se alista para iniciar, este 26 de febrero, su recorrido en el serial de Copas del Mundo, una prueba de gran exigencia que pondrá a sus integrantes frente a la élite internacional.

Selección mexicana de clavados inicia Copas del Mundo 2026

Con figuras como Osmar Olvera, Gabriela Agúndez, Juan Celaya y las hermanas Mía y Lía Cueva, México se perfila como uno de los equipos con mayor potencial para brillar en las distintas pruebas. Esa visión es compartida por Fernando Platas, medallista olímpico y actual presidente de la recién creada Federación Mexicana de Clavados, quien expresó su ilusión por lo que el conjunto nacional puede lograr en este nuevo ciclo olímpico.

"Es un muy buen escenario que tiene a todos motivados. Se han obtenido grandes resultados y es un equipo que nos ilusiona mucho; ellos combinan experiencia y juventud. Es el inicio del ciclo para demostrar que México está para más", comentó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


México será sede de evento internacional de clavados en marzo

Platas recordó que México también recibirá este evento a comienzos de marzo y habló de la exigencia y responsabilidad de tener una buena actuación en casa, subrayando la importancia de poner atención a todo el equipo y, en especial, a algunos jóvenes que han trabajado de manera destacada.

"Competir en casa emociona y motiva, pero también exige. Será una gran experiencia para todos, una oportunidad para ganarse un lugar con miras a las siguientes competencias. Hay atletas con gran experiencia, y debemos poner atención en talentos como Kenny Zamudio y Samantha Jiménez. Hay una cantera sólida", recalcó.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Platas confía en el potencial de los clavadistas mexicanos
Platas confía en el potencial de los clavadistas mexicanos

Platas confía en el potencial de los clavadistas mexicanos

SLP

El Universal

México será sede de una etapa del serial internacional de clavados, con énfasis en jóvenes talentos.

Aguirre advierte sobre lesiones en jugadores de la Selección Mexicana
Aguirre advierte sobre lesiones en jugadores de la Selección Mexicana

Aguirre advierte sobre lesiones en jugadores de la Selección Mexicana

SLP

El Universal

El técnico Javier Aguirre supervisa la rehabilitación de seis jugadores lesionados en la Selección Mexicana.

Al Nassr avanza a cuartos de final en Liga de Campeones Asia
Al Nassr avanza a cuartos de final en Liga de Campeones Asia

Al Nassr avanza a cuartos de final en Liga de Campeones Asia

SLP

AP

Cristiano Ronaldo no jugó; club lo reserva para liga local y fases finales asiáticas.

Pumas presenta a Goya, nueva mascota del equipo femenil
Pumas presenta a Goya, nueva mascota del equipo femenil

Pumas presenta a Goya, nueva mascota del equipo femenil

SLP

El Universal

El diseño ganador fue creado por Raúl Alejandro Morales, exalumno de la UNAM.