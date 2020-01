Pocho Guzmán se defiende

CIUDAD DE MÉXICO.- Guzmán dijo en un mensaje publicado en su cuenta oficial de Instagram que es inocente, y confió en que se abra la prueba B para probar que "todo ha sido un terrible error y que yo pueda continuar ejerciendo mi profesión".

Los deportistas que dan positivo tienen el recurso de abrir un segundo frasco con una muestra de su orina para realizar un análisis que confirme o anule un resultado adverso.

"Desde siempre he sido un jugador que ha rechazado cualquier práctica antideportiva y he manifestado, en cada ocasión en la que he tenido oportunidad, mi total apoyo a la lucha antidopaje. Es por ello que esta situación en la que me veo envuelto me resulta absolutamente increíble y me apena enormemente", escribió Guzmán. "En todo caso, quiero dejar claro que nunca he tomado ninguna sustancia para mejorar mi rendimiento deportivo y que voy a luchar hasta el final para demostrar mi inocencia y así, poder seguir haciendo aquello que me gusta más y me hace más feliz: jugar al futbol".

Mientras eso ocurre, Chivas optó por darlo de baja de su plantilla y anular el traspaso que había firmado con Pachuca.

Guzmán era uno de los fichajes más importantes pactados en diciembre. Llegaba a uno de los dos equipos más populares del país, que fortaleció su plantel para regresar a los primeros planos luego de cinco torneos sin liguilla.

"Derivado de los sucesos que atañen a Víctor Guzmán, quien fuera un refuerzo fundamental de cara al Clausura 2020 y pieza clave para el proyecto deportivo en curso, el jugador dejó de formar parte de nuestro plantel y volverá al Pachuca, su club anterior", informó el Guadalajara en un comunicado. "Es importante resaltar que los objetivos en Chivas se mantienen. El plantel actual se construyó para ser un equipo resiliente y altamente competitivo. Tenemos la flexibilidad y la fortaleza para enfrentar cualquier escenario y adversidad".