Policía de Vancouver niega escolta a presidente de la FIFA

TORONTO (AP) — La Policía de Vancouver confirmó el miércoles que se denegó una solicitud para que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, recibiera una escolta policial durante su estancia en Vancouver, para el Congreso del ente rector del fútbol mundial.

Policía de Vancouver niega escolta a presidente FIFA

"Las caravanas formales en las que se detiene el tráfico están reservadas para jefes de Estado", dijo el subjefe Don Chapman en un comunicado.

"Como los ejecutivos de la FIFA no cumplen con los estándares de Persona Internacionalmente Protegida (IPP) que justificarían una escolta de ese tipo (cierre de carreteras, intersecciones, no respetar los dispositivos de control de tráfico, etc.), la solicitud fue rechazada", añadió.

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Un portavoz de la FIFA afirmó que el organismo "nunca solicitó un nivel específico de caravana policial para el presidente de la FIFA" y que el "presidente de la FIFA no estaba al tanto ni participó en ninguna solicitud a las autoridades en relación con su transporte y asuntos de seguridad para el 76to Congreso de la FIFA".

Detalles confirmados sobre la solicitud y seguridad

El portavoz indicó que la solicitud fue presentada por FWC26 Canadá, como organizadores locales, y sostuvo que eso está en sintonía con acuerdos previos para este tipo de eventos.

La FIFA está realizando reuniones esta semana en Vancouver, una de las 16 sedes de partidos del Mundial en un torneo coorganizado por Canadá, Estados Unidos y México del 11 de junio al 19 de julio.

El Congreso de la FIFA, una reunión de representantes de todos sus miembros, está programado para el jueves.

Un portavoz del alcalde de Vancouver, Ken Sim, dijo que el departamento de policía confirmó que "no habrá una caravana avanzando a través de semáforos, ni se asignará un Equipo de Respuesta de Emergencia de la manera descrita".

"Cualquier arreglo de transporte que se haga será apropiado, mesurado y coherente con la forma en que Vancouver organiza de manera segura grandes eventos internacionales", señaló la oficina de Sim en un comunicado.

La portavoz de la Policía de Toronto, Stephanie Sayer, dijo que la fuerza no tiene planes de proporcionar escoltas para los VIP durante el Mundial.

"Cualquier solicitud de ese tipo se consideraría caso por caso", manifestó Sayer. "Proporcionaremos escoltas para equipos y ciertos funcionarios cuando existan necesidades claras de seguridad pública, por ejemplo, para evitar que grandes multitudes se congreguen alrededor de los vehículos de los equipos".