"Pollo" Briseño podría ser inhabilitado por la Disciplinaria

El futuro de Antonio Briseño está en manos de la Comisión Disciplinaria, que lo puede inhabilitar hasta que Giovani dos Santos vuelva a la cancha.

Todo esto con base al artículo 23 del apartado de lesiones durante el desarrollo del partido.

Para que esto se lleve a efecto, el médico de América y Guadalajara deben coincidir en que el tiempo de recuperación es mayor a quince días y si hay diferencias en esto, la Liga designará a su propio doctor.

"A los Jugadores que incurran en faltas causando daño o lesión grave a un contrario que sea certificada medicamente, la Comisión Disciplinaria de oficio y/o a petición de la parte afectada, les abrirá una investigación de conformidad con lo dispuesto por el presente Reglamento, para determinar la responsabilidad del Jugador sobre la lesión causada y procederá, si así lo considera aplicable, a su inhabilitación inmediata.

"En caso de que la Comisión Disciplinaria considere que el jugador que causó la lesión, es responsable:

a) El médico del Club del Jugador lesionado deberá comprobar que el tiempo de recuperación es mayor a 15 días.

b) El Club del Jugador lesionado deberá enviar a la Comisión Disciplinaria y al Club del jugador que lesionado e interpretaciones de los mismos.

c) Una vez que la Comisión Disciplinaria cuente con el expediente clínico del jugador lesionado, deberá correr traslado del mismo al Club del jugador causante de la lesión a efecto de que aporte las pruebas y/o argumentos, así como la valoración médica que considere pertinente.

d) En caso de que así lo considere necesario, la Comisión Disciplinaria designará un médico independiente a efecto de examinar al Jugador lesionado y emitir el diagnóstico correspondiente.

"La Comisión Disciplinaria a fin de determinar el periodo de inhabilitación del jugador causante de la lesión, Si la Comisión Disciplinaria determina, como resultado del procedimiento de investigación, que la acción en la que se produjo la lesión fue sin responsabilidad del jugador, no procederá la solicitud de inhabilitación".

GASTOS MÉDICOS

Guadalajara, en caso de que no exista seguro de gastos médicos, se haría responsable de los gastos generados por el tratamiento de Gio. Y además, el "Pollo" no podría volver a jugar hasta que el delantero pise primero la cancha.

"En los casos de lesión, de no existir seguro de gastos médicos mayores para el Jugador lesionado, el Club al que pertenece el Jugador responsable de la lesión deberá cubrir los gastos médicos y de hospitalización.

"En caso de existir seguro de gastos médicos mayores, el Club al que pertenece el Jugador responsable de Cuando un Jugador lesionado sea dado de alta antes del tiempo previsto para su recuperación".