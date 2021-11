"Pony" Ruiz asegura que Chivas no aprovechó a Oribe Peralta

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 27 (EL UNIVERSAL).- Su nombre está grabado con letras de oro en la historia del Santos. Es por eso que Rodrigo Ruiz conoce perfectamente lo que significa el club lagunero y lo que pueden dar los futbolistas que han pasado por la institución de La Comarca.

Es por eso que lanza un duro diagnóstico: "Oribe Peralta no fue aprovechado en las Chivas".

Desde la perspectiva del "Pony", quien brilló con los Guerreros de 2000 a 2006 y en una segunda etapa entre 2010 y 2011, la pírrica producción del "Cepillo" con el Guadalajara un gol en Liga durante dos años, se debe a falta de oportunidades, no de talento. Es más, invita a la actual directiva del Santos a buscarlo para que juegue sus últimos años en el equipo de sus amores, pero considera que sí aportaría, que no se trataría de un mero homenaje a lo hecho en el pasado.

"Ojalá tuviera esa posibilidad que quizá muchos no tuvieron: el hecho de retirarse en el Santos. No dudo de que es un jugador que todavía tiene cualidades", asegura el chileno, en entrevista con Azteca Deportes.

"Lo que pasa es que si a un futbolista no le das la confianza y minutos, es muy complicado poder aportar. En este caso, no fue aprovechada la calidad que tiene, más allá de la edad, porque no va por ese lado. Yo jugué casi hasta a los 41 años, y si está ahí es porque realmente tiene las condiciones físicas y futbolísticas para sumar, así es que creo que no fue aprovechado en Chivas y, si se le abre la posibilidad de volver a Santos, sería una motivación importante para él, para cerrar su carrera, pero -si no se da eso- lo más importante es que pueda terminar jugando en cancha, que es lo que merece todo futbolista del nivel de Oribe".

El cual es muy alto. Aunque compartió vestuario con él sólo algunos meses, Ruiz sabe que Peralta es un futbolista muy importante, por lo que considera merecido que varios de los equipos en los que jugó pongan su nombre a algún palco de sus respectivos estadios.

"Claro, eso y más... Yo creo que ahí (Santos), y en América también, en la Selección", sentencia. "Fue un jugador... No voy a decir qué jugador es. Todos sabemos lo que Oribe ha hecho, pero lamentablemente en Chivas no fue aprovechado y ojalá que tenga esa posibilidad de retirarse".

"Y no quiero decir que solamente juegue seis meses o un año. Todo eso lo va a ir marcando como se sienta él y los minutos que tenga, pero sí merece terminar de gran manera su carrera".