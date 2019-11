Por lesión, Del Potro no jugará contra Federer

Buenos Aires.- El tenista Juan Martín del Potro anunció que no enfrentará al suizo Roger Federer en el juego de exhibición que se llevará a cabo el 20 de noviembre, debido a que sigue sin recuperarse de una lesión en la rodilla.

El tandilense de 31 años de edad se fracturó por segunda vez la rótula de la rodilla derecha en junio de este año, fue intervenido quirúrgicamente y conforme avanzaba la rehabilitación, planeó su regreso para octubre, pero siguió con terapias y entrenamientos.

"A pesar de entrenar fuerte todos estos días, en las últimas prácticas sentí que la rodilla todavía no estaba para semejante partido de alto nivel contra el mejor de la historia. No estoy en condiciones de moverme libremente, me cuesta correr", señaló "Delpo".

El lugar de "la torre de Tandil", en el partido del próximo miércoles, lo tomará el alemán Alexander Zverev, quien jugará contra el número tres del mundo en el resto de su gira por Latinoamérica.

La carrera del argentino se ha visto mermada por lesiones, sólo en los últimos cinco años se ha lastimado en siete ocasiones: fue operado tres veces de la muñeca izquierda entre 2014 y 2015, en mayo 2018 se desgarró y en octubre se fracturó la rótula por primera vez.