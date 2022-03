¿Por qué la Liga MX no desapareció a las barras?

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 8 (EL UNIVERSAL).- A todos les quedó una gran duda durante la conferencia de prensa dada por Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Futbol y Mikel Arriola, dirigente de la Liga MX. ¿Por qué no se eliminaron las barras del futbol mexicano? De Luisa y Arriola dieron a conocer las sanciones a Querétaro y Atlas por la gresca del pasado sábado.

Aunque hay prohibición para los grupos de animación de no entrar a los estadios por determinado tiempo en calidad de visitante, las barras seguirán operando en los demás estadios del país. Lo único que se exigió, hasta ahora, es que se identifiquen a los integrantes de estos grupos.

Mikel Arriola dio esta contestación: "No se eliminan las barras porque en esencia no existen. No queremos barras, queremos grupos de animación. Si no hay voluntad para identificarse, no entrarán".

Añadió: "No queremos criminales disfrazados en el grupo de animación. Vamos a aprender muchas cosas de las detenciones que han sucedido. Queremos respuestas de lo que pasó. Generemos una buena base de datos de fans, y eso se va a alimentar permanentemente".

Se le volvió a cuestionar. ¿por qué no erradicarlas? "¿Es importante tener grupos de animación? sí.... ¿Es importante tener barras? No. Quien no se identifique no puede estar en un partido de futbol. Se da primero la obligación y si no se cumple, no se puede ser miembro de un grupo de animación. La evidencia dice que esto ha funcionado en otros países".

Queda la duda de por qué se inició el juego si no había las condiciones para hacerlo... ¿Qué hizo el Comisario del partido? Arriola explicó: "Se fijó un aforo de casi 15 mil personas y correspondía a esto 600 miembros de seguridad pública y privada. Se acreditó en dos ocasiones que estaban todos los miembros de seguridad privada y pública".

La desafiliación del club queretano no se dio, para evitar problemas como los que aún se tienen con Veracruz, que sigue tendiendo deudas: "Hoy todavía no se resuelve lo de Veracruz, hay jugadores esperando que les paguen, está en litigio. No vamos a hacer parar a los jugadores, hay que sancionar a la directiva, no a los Sub 13, Sub 17, femenil, por eso se tomó esta decisión. Hay que ir por los responsables, no por los no responsables".

¿QUÉ MEDIDAS HABRÁ CON LAS BARRAS?

Para combatir la violencia en los estadios, la Liga y la FMF dieron a conocer los siguientes puntos a seguir y no se contempla la desaparición de estos grupos, sólo su debida identificación.

- Se prohibirá de por vida, el ingreso a cualquier persona que genere violencia en el futbol mexicano.

- No se permitirá ingreso a partidos a los grupos de animación visitante.

- Todos los clubes generarán identidad de cada miembro de los grupos de animación para poder ingresar.

- La zona destinada para los grupos de animación, solo podrá recibir aficionados debidamente identificados, y no habrá acceso a menores de edad

- El número de los grupos de animación, será limitado.

- El manejo de la seguridad de los grupos de animación será estatal y no se manejará por medio de la seguridad privada.

- Los clubes no podrán ningún tipo de apoyo a los grupos de animación. Si lo hacen y son descubiertos será vetados y habrá una multa de 3 mil UMAs.

- Para la temporada 2022-23, será obligatorio el Fan ID, para la zona de grupos de animación, adicional a la identificación obligatoria, además del reconocimiento facial.

- Todos los estadios para la temporada 22-23, tendrán un sistema de reconocimiento facial.

- La creación de un Consejo de seguridad de inteligencia conjunta entre la FMF y la Liga MX, para los planes de seguridad en todas las plazas. Además, cada club deberá de contar con jefe de seguridad.

- Se mantiene prohibido que se ingresen trapos, banderas, pirotecnia a los estadios.

- De cara al cierre de esta temporada habrá reuniones en donde se reporten mayores incidencias.