Porra del América ofrece disculpa a feministas

Tras las protestas de colectivos feministas, debido al video de jugadores sub-17 del América burlándose del movimiento "Un violador en el camino", el grupo de animación La Monumental reaccionó.

Sin confrontación, La Monumental se dijo solidaria y ofreció disculpas por el video de los juveniles.

"Como personas y fans, lamentamos mucho las actitudes de nuestros jugadores... Si en algún momento nos hemos equivocado, las hemos ofendido con nuestras actitudes de barristas y como aficionados al América, les pedimos una disculpa", señala la porra azulcrema, en un mensaje en redes sociales.

El pasado viernes, feministas convocaron a realizar el performance "el violador en tu camino" en la explanada del estadio Azteca. Sin embargo, las líderes de los colectivos feministas en la ciudad de México cambiaron la sede a la Glorieta de los Insurgentes, por medidas de seguridad. En el acto, una bandera del América fue quemada.

Ante estas expresiones de inconformidad, La Monumental también se comprometió a erradicar expresiones de violencia contra las mujeres.

"Es difícil que lo entendamos (los movimientos de protesta feminista) de manera inmediata, después de muchos años en una sociedad que ha normalizado la violencia contra las mujeres, eso no significa que sigamos igual. Erradicaremos algunos cantos donde señalamos a las mujeres... No estamos en contra del movimiento ni sus protestas, no queremos #NiUnaMás", concluyó la carta de la barra brava junto a una estadística ilegible de los feminicidios registrados este año, entre los meses de enero y octubre.