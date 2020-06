Portera mexicana sale del Barcelona

Luego de dos años en el equipo, la mexicana Pamela Tajonar ha concluido su etapa como guardameta del Barcelona, informó el club en un comunicado emitido en su sitio web.

La morelense, quien llegó procedente del Sevilla en 2018 y finalizará su contrato el 30 de junio, agradeció a la entidad culé mediante un mensaje publicado en su cuenta de Twitter.?"Querida familia blaugrana, sigo mi camino... Gracias enormes al club, a la afición, a todo el staff, a mi súper vestuario, que ya saben me llevo un pedacito de cada una y los momentos con que hicimos historia", escribió.

La estadía de Tajonar en suelo catalán incluyó algunos títulos para su causa; entre su palmarés, destaca un campeonato de Liga, una Supercopa de España y dos Copas de Cataluña; sin embargo, no logró consolidarse como titular y perdió el puesto ante la española Sandra Paños.

Hasta ahora, no hay indicios formales de su futuro, pero algunas versiones sostienen que, a sus 35 años, podría recalar en algún club de la Liga MX Femenil.