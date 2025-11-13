Firman convenio de colaboración C5 y Comisión de Búsqueda de Personas

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 13 (EL UNIVERSAL).- Autoridades del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) y de la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México firmaron un convenio para habilitar una señal al nuevo Centro de Atención Integral para la Búsqueda de Personas (CAIBP).

La firma fue realizada por el coordinador general del C5, Salvador Guerrero Chiprés, y el comisionado de Búsqueda de Personas, Luis Gómez Negrete, quien resaltó la relevancia de sumar esfuerzos en las tareas de localización.

"La mejor forma de hacerlo es en colaboración con este centro que controla y gestiona la mayor capacidad de seguimiento de personas en la Ciudad", dijo Negrete.

El CAIBP fue inaugurado el lunes 10 de noviembre e integra en un mismo espacio a las instituciones responsables de la localización, investigación y acompañamiento a víctimas indirectas.

Por su parte, Guerrero Chiprés detalló que en el C5 se han recibido 5 mil 114 reportes relacionados con personas no localizadas durante el 2025.

Asimismo, el Centro de Comando informó que el 90 % de los reportes recibidos por desaparición en la capital están relacionados con ausencias voluntarias y 5 % a no voluntarias.