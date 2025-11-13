Firman convenio de colaboración C5 y Comisión de Búsqueda de Personas
Nueva colaboración entre el C5 y la Comisión de Búsqueda de Personas para encontrar desaparecidos
CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 13 (EL UNIVERSAL).- Autoridades del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) y de la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México firmaron un convenio para habilitar una señal al nuevo Centro de Atención Integral para la Búsqueda de Personas (CAIBP).
La firma fue realizada por el coordinador general del C5, Salvador Guerrero Chiprés, y el comisionado de Búsqueda de Personas, Luis Gómez Negrete, quien resaltó la relevancia de sumar esfuerzos en las tareas de localización.
"La mejor forma de hacerlo es en colaboración con este centro que controla y gestiona la mayor capacidad de seguimiento de personas en la Ciudad", dijo Negrete.
El CAIBP fue inaugurado el lunes 10 de noviembre e integra en un mismo espacio a las instituciones responsables de la localización, investigación y acompañamiento a víctimas indirectas.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Por su parte, Guerrero Chiprés detalló que en el C5 se han recibido 5 mil 114 reportes relacionados con personas no localizadas durante el 2025.
Asimismo, el Centro de Comando informó que el 90 % de los reportes recibidos por desaparición en la capital están relacionados con ausencias voluntarias y 5 % a no voluntarias.
TE PUEDE INTERESAR
no te pierdas estas noticias
Firman convenio de colaboración C5 y Comisión de Búsqueda de Personas
El Universal
Nueva colaboración entre el C5 y la Comisión de Búsqueda de Personas para encontrar desaparecidos
Obispo de Zamora revela amenazas a Grecia Quiroz en Uruapan
El Universal
La seguridad en Michoacán se ve comprometida por las amenazas a la alcaldesa Grecia Quiroz, según denuncia el obispo de Zamora.
El Departamento de Tesoro sanciona 10 casinos por presunto lavado de dinero
El Universal
Lista de casinos en México sancionados por lavado de dinero. Detalles de las acusaciones y las acciones tomadas por el Departamento de Tesoro.