Portugal sale a redimirse ante Uzbekistán

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HOUSTON, Texas.- Portugal se medirá ante la debutante Uzbekistán, un duelo para el cual llega presionado y salpicado por las fricciones internas.

El mediocampista Joao Neves, autor del gol de la escuadra lusa, puso en polvorosa las redes sociales al declarar que Cristiano era un "jugador más".

Las declaraciones encendieron el debate sobre el desempeño del veterano delantero y volvió a poner en tela de juicio su titularidad. Los fallos de comunicación dentro del césped y su opaca actuación generaron frustración generalizada entre sus hinchas.

Aislado, el goleador histórico de Portugal apenas creó peligro ante el Congo.

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La decisión de mantenerlo los 90 minutos generó críticas que también reverberaron en el seleccionador Roberto Martínez. Y más al dejar a jugadores de la talla de Joao Félix, Rafael Leao o Gonçalo Ramos en el banquillo gran parte del encuentro.

"No tiene sentido sacar al máximo goleador del fútbol mundial en un partido donde se necesitan goles", justificó el entrenador español.

Ante Uzbekistán, Portugal buscará redimirse, siguiendo la estela de otras candidatas al título, como España y Holanda, que igualmente cedieron empates en sus primeros compromisos para luego propinar goleadas en el segundo.

Cristiano, por su parte, tendrá finalmente la oportunidad de lucir todo su fútbol y alcanzar otras estrellas del balón que han brillado en los primeros partidos del Mundial, como Kylian Mbappé, Harry Kane y Lionel Messi, que así como el portugués disputa su sexto Mundial.