Portugal será sede de la F1 en 2027 y 2028

Por AP

Diciembre 17, 2025 03:00 a.m.
A
Portugal será sede de la F1 en 2027 y 2028

PARÍS.- Portugal regresará al calendario de la Fórmula 1 en 2027 y 2028, reemplazando al Gran Premio de los Países Bajos.

El Circuito Internacional del Algarve, cerca de Portimão, anteriormente albergó la F1 en 2020 y 2021 durante la pandemia de coronavirus.

El acuerdo de dos años trae de vuelta la serie a Portugal después de una ausencia de seis años.

"El circuito ofrece emoción en la pista desde la primera curva hasta la bandera a cuadros, y su energía levanta a los fanáticos de sus asientos", dijo el presidente de la F1, Stefano Domenicali, el martes. "Espero trabajar juntos nuevamente para asegurar que Portimão regrese al calendario con estilo contundente".

La primera carrera de F1 en Portugal fue en Oporto en 1958, pero se suspendió poco después. Estoril albergó grandes premios desde 1984 hasta 1996, y fue donde Ayrton Senna logró su primera victoria.

Lewis Hamilton ganó ambas carreras pandémicas en Portimão y superó el récord de victorias de todos los tiempos de Michael Schumacher con su 92ª victoria en 2021.

